دراسة صينية: تلوث الهواء يرفع ضغط الدم بنسبه 20% فورًا

نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون صينيون، حيث أفادت بأن تلوث الهواء يرفع من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

وتوصل الباحثون بعد تحليل 17 دراسة أجريت فى مختلف أنحاء العالم، إلى وجود صلة بين ارتفاع ضغط الدم والهواء الملوث المتعلقة الملوثات الشائعة، مثل عوادم السيارات، وحرق الفحم والتراب المحمول جوًا أو الغبار.

وقال مؤلف الدراسة تاو ليو، نائب مدير قسم الصحة البيئية فى معهد مقاطعة قوانجدونغ للصحة العامة فى قوانجتشو، الصين، إن نتائجنا أظهرت أن ملوثات الهواء لها تأثيرات خطيرة على ارتفاع ضغط الدم سواء على المدى القصير أو الطويل.

ووجد الباحثون أن التعرض لملوثات الهواء على المدى القصير يؤدى إلى مزيد من الزيارات لمستشفى الطوارئ بسبب ارتفاع مؤقت فى ضغط الدم، أما على المدى الطويل، فقد ينتهى المطاف إلى ارتفاع ضغط الدم المزمن.

وأضاف الباحثون أن ارتفاع ضغط الدم هو أحد عوامل الخطر الرئيسية للسكتة الدماغية وأمراض القلب، والسبب الأول للوفاة فى جميع أنحاء العالم، ويرتبط ارتفاع ضغط الدم نفسه مع نحو 17% من الوفيات على مستوى العالم، علمًا بأن مستوى الضغط الطبيعى هو 120/80 ملم زئبق.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الإخبارى الأمريكى “Health Day News”، وذلك فى الثانى من شهر يونيو الجارى.

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