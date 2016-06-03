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اخبار جواتيمالا .. اتهام رئيس جواتيمالا السابق بالفساد واعتقال 50 شخصا

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اخبار جواتيمالا .. اتهام رئيس جواتيمالا السابق بالفساد واعتقال 50 شخصا اخبار جواتيمالا .. اتهام رئيس جواتيمالا السابق بالفساد واعتقال 50 شخصا
اتهمت النائب العام فى جواتيمالا الرئيس السابق أوتو بيريز بالتفاوض على مئات الرشاوى من أجل تعاقدات عامة وأمرت أمس الخميس باعتقال 50 شخصا على الأقل لاشتراكهم فى عملية الفساد الضخمة.

ويأتى أحدث اتهام بعد فضيحة الرشاوى التى أطاحت بحكومة بيريز وإجباره على الاستقاله وإيداعه السجن الخريف الماضي. وتشمل الاتهامات الأخيرة أيضا سياسيين آخرين ورجال أعمال بارزين.

واعتقلت السلطات 23 شخصا خلال اليوم وأرسلت سبع أوامر اعتقال دولية منها أمر باعتقال ألبا لورينزانا زوجة قطب الإعلام المكسيكى أنجيل جونزاليز وشريكته فى شركاته.

وقالت النائب العام ثيلما ألدانا فى مؤتمر صحفى "نواجه هيكلا إجراميا حصل على السلطة...بهدف التربح بشكل غير قانونى فى نهاية المطاف" مضيفة أن التنظيم قاده بيريز ونائبته السابقة روكسانا بلاديتي.

وأفاد التحقيق بأن المسؤولين ورجال الأعمال بدأوا فى استخدام "آلية" خلال انتخابات عام 2011 لاخفاء الرشاوى ليجمعوا ما لا يقل عن 130 مليون دولار. واستمروا فى ذلك حتى استقالة بيريز وبالديتى وكلاهما فى السجن انتظارا للمحاكمة بتهمة الغش الجمركي
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