قتلى وجرحى جراء إلقاء القوات السورية براميل متفجرة على حلب

لقى العشرات مصرعهم وأصيب آخرون جراء إلقاء القوات السورية، براميل متفجرة على مدينة حلب، وذكرت قناة (سكاى نيوز) بالعربية اليوم الجمعة أن غارات الجيش السورى، استهدفت بالبراميل المتفجرة حى البستان القصر الواقع شرقى المدينة الخاضعة لسيطرة المعارضة.

وتعيش هذه الأحياء أزمة غذائية متفاقمة تضاف إلى أزماتها الأخرى حيث سجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا كبيرا إثر تعرض المنفذ الوحيد لجلب البضائع إلى تلك الأحياء للقصف.

وكانت الحكومة السورية قد وافقت فى وقت سابق على إرسال قوافل إغاثة إنسانية إلى 11 من أصل 19 منطقة محاصرة فى البلاد خلال يونيو الجارى بعد مطالبة عدة دول بإسقاط المساعدات جوا بسبب تعذر الوصول إلى تلك المناطق.