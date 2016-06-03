"التعليم" تعرض 500 طن كتب مدرسية للبيع بالكيلو.. تعرف على السبب

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بيع ما يزيد عن 500 طن كتب مدرسية فى مناقصة عامة، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكشف مصدر مسئول بالوزارة، أن مخازن قطاع الكتب بمنقطة فيصل والمدينة التعليمية بأكتوبر، ومخازن المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، بها ما يزيد عن 500 طن كتب جديدة سيتم بيعها بالكيلو.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن تلك الكتب والمناهج منها جزء تم سحبه من المدارس ووضعه فى المخازن لكونها تابعة لجماعة الإخوان، ونظرا لأخونة بعض المناهج والدروس فيها، تم تخزينها فى الأفرع التابعة لقطاع الكتب بفيصل وأكتوبر، والبعض الآخر تم تطويرها وبالتالى أصبحت الوزارة ليست فى حاجة إلى النسخ القديمة.

وأشار المصدر إلى أن هناك مشكلة أخرى تمثلت فى أن بعض مديرى المديريات كانت تطلب أعداد من النسخ المطلوبة تفوق الأعداد الحقيقة للطلاب، خوفا من حدوث عجز ،الأمر الذى ترتب عليه وجود فائض من النسخ والكتب الدراسية بالمديريات والإدارات التعليمية بمختلف الجمهورية.

وأوضح المصدر، أن الأسعار المتقدمة للحصول على وصلت إلى سعر 1500 جنيه للطن.

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