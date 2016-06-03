نائب محافظ البحيرة:إنشاء أول منطقة لوجستية بحرية بإدكو بتكلفة 2 مليار دولار

كشفت المهندسة نادية عبده نائب محافظ البحيرة، عن الموافقة المبدئية على إنشاء عدة مشروعات عملاقة بمحافظة البحيرة، منها مشروع إنشاء أول منطقة لوجستية بحرية بمنطقة إدكو بتكلفة تصل إلى 2 مليار دولار.

وقالت نادية عبده فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن المشروع من المخطط أن يقام على مساحة 2000 فدان بالشريط الساحلى بين منطقة إدكو ورشيد، ويشمل إنشاء ميناء بحرى ورصيف تداول ومحطة حاويات تجارية "منطقة لوجستية" تستوعب 3.5 مليون حاوية بإدكو، وسيتم تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات من عام 2016 حتى عام 2019 .

وأضافت نائب محافظ البحيرة، أن المشروعات التى تنفذ فى المحافظة بنظام حق الانتفاع للأراضى وليس البيع، لكى تكون المحافظة شريكاً فى هذه المشروعات العملاقة التى ستحدث طفرة اقتصادية هائلة بالمحافظة، كما تساهم فى تنفيذ الخطط التنموية للدولة، وتوفير آلاف من فرص العمل للشباب خاصة أبناء محافظة البحيرة.

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