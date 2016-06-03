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أفضل المشروبات للتغلب على غثيان الحمل.. اللبن و"عصير الخضراوات"

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أفضل المشروبات للتغلب على غثيان الحمل.. اللبن و"عصير الخضراوات" أفضل المشروبات للتغلب على غثيان الحمل.. اللبن و"عصير الخضراوات"
يعد غثيان الحمل واحدًا من المشكلات التى تواجه الحوامل وتسبب إزعاجًا شديدًا لهم، وفى هذا السياق قدم تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أفضل المشروبات الطبيعية التى تساعد فى التغلب على الغثيان أثناء الحمل وتتضمن الآتى:

1- عصير الليمون: وذلك من خلال عصر الليمون فى كوب من الماء، وتؤخذ منه رشفه صغيرة ويشرب على مراحل، ولا يجب شربه مرة واحدة، لأنه يمكن أن يؤدى إلى الغثيان بشكل أكثر.
>2- مشروب الزنجبيل: تأثير الزنجبيل على الغثيان حقيقة مؤكدة، فهو يقلل من الغثيان فى الصباح، ومن الممكن إضافة أوراق النعناع له لتحقيق أفضل النتائج ومن الأفضل شربه باردًا.
>3- عصائر الخضراوات: تعد من أفضل المشروبات للغثيان أثناء الحمل، فالمزيج من الجزر والنعناع أو السبانخ يعطى نتيجة جيدة فى علاج الغثيان.
>4- شاى الأعشاب: قد يقلل من متاعب غثيان الصباح.
>5- اللبن: من المشروبات التى تساعدك التغلب على الغثيان، ويساعد على هضم الطعام بسهولة.
>6- ماء جوز الهند: رشفات صغيرة من ماء جوز الهند تخفف الغثيان وأيضًا تجعل مستوى ضغط الدم تحت السيطرة.


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