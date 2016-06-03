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مباحث الأموال العامة تضبط "جواهرجى" لتجارته بالعملة فى المنيا

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مباحث الأموال العامة تضبط "جواهرجى" لتجارته بالعملة فى المنيا مباحث الأموال العامة تضبط "جواهرجى" لتجارته بالعملة فى المنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة من ضبط صاحب محل مصوغات ذهبيه لقيامه بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطارا من مباحث الأموال العامة يفيد ورود معلومات عن قيام "مجدى.ك"،62 سنه صاحب محل مصوغات ذهبيه بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى متخذا من دائرة القسم والمناطق المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بمحل المصوغات الذهبية الخاص به حال قيامه بمزاولة النشاط داخل المحل.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 11778 لسنة 2016 جنح قسم المنيا وجارى العرض على النيابة.


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