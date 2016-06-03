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الشئون الاجتماعية بسوهاج: إحالة 60 موظفا للتحقيق بسبب مخالفات إدارية ومالية

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الشئون الاجتماعية بسوهاج: إحالة 60 موظفا للتحقيق بسبب مخالفات إدارية ومالية الشئون الاجتماعية بسوهاج: إحالة 60 موظفا للتحقيق بسبب مخالفات إدارية ومالية
قال محمد عبد السلام وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بسوهاج، إنه تمت إحالة 30 موظفا للتحقيق بسبب مخالفات إدارية مثل ترك العمل، كما تم إحالة موظفين اثنين إلى النيابة العامة بسبب الاختلاس وتم توقيع غرامات عليهما ، وتم إحالة 30 موظفا إلى النيابة الإدارية بسبب شكاوى المواطنين وتم حفظ جميع الشكاوى فى النيابة، وذلك خلال عام 2015.

وأضاف وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بسوهاج، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم حل 200 جمعية غير نشطة خلال عام 2015 – 2016 ، من بين 1200 جمعية فى المحافظة، وأن هناك 5 جمعيات تمت إحالتهم للتحقيق بسبب مخالفات مالية وإدارية.


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