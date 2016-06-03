احتفالا بيوم البيئة.. انطلاق ماراثون جرى بمشاركة أكثر من 500 مواطن بالمعادى

انطلق منذ قليل، الماراثون الذى تنظمه وزارة البيئة بمناسبة احتفالات الوزارة باليوم العالمى للبيئة بحضور أكثر من 500 مواطن من أمام جراند مول المعادى، حيث من المقرر أن يستمر حتى محمية وادى دجلة.

وبوصول المشاركين إلى محمية وادى دجلة سيتم تنظيم أنشطة وندوات للتوعية وفقرات فنية حتى صلاة الجمعة، حيث تعقد الاحتفالات هذا العام تحت شعار "حماية البرية من أجل الحياة"، بحضور الدكتور خالد فهمى وزير البيئة والرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة.

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