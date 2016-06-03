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" الخطأ فى القانون والتطبيق على حوادث المرور" موضوع رسالة دكتوراه فى جامعة المنوفية

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" الخطأ فى القانون والتطبيق على حوادث المرور" موضوع رسالة دكتوراه فى جامعة المنوفية " الخطأ فى القانون والتطبيق على حوادث المرور" موضوع رسالة دكتوراه فى جامعة المنوفية

حصل العقيد هشام محمد شوقى على درجة الدكتوراه فى القانون من كلية الحقوق جامعة المنوفية.

وجاءت رسالة الباحث حول تطور مضمون الخطأ غير العمدى فى القانون المقارن " دراسة تحليلية تطبيقية على المرور"، تحت إشراف الدكتور محمد سامى الشوا عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية الأسبق ورئيس قسم القانون الجنائى ، والدكتور سامى عبد الكريم مدرس القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة المنوفية .

وناقش الباحث المستشار عدلى حسين محافظ المنوفية والقليوبية الأسبق، والدكتور حسام الدين محمد احمد وكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية الأسبق.

وأبدى العقيد هشام شوقى سعادته البالغة بالحصول على درجة الدكتوراه من لجنة لها ثقل واضح تضم فقهاء كبار فى القانون، مقدماً الشكر لكل من ساعده على إنجاز هذا العمل الضخم، مشيراً الى أنه اختار عنوان رسالته ومضمونها عن حوادث المرور نظراً لأنه قضى معظم سنوات عمله الشرطى ضابطاً بإدارات المرور، متمنياً أن تفيد رسالته منظومة العمل بمجال المرور.

الإدارة العامة للمرور تستعد لشهر رمضان بخطة مرورية بالطرق السريعة..مدير المرور: مراقبة الحركة بواسطة كاميرات.. وتكثيف الحملات لضبط متعاطى المواد المخدرة.. وحملات رادارية متحركة لواجهة السرعة الزائدة
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