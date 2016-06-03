غدا.. جامعة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمى للصحة المهنية

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة احتفالية جامعة الإسكندرية باليوم العالمى للسلامة والصحة المهنية )ضغوط العمل.. مجموعة التحديات) وذلك صباح الغد السبت بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بكلية التمريض بسموحة، تحـت رعايـة الدكتور رشـدى زهـران رئيس جامعـة الإسكندرية والدكتور عصام الكردى نائب رئيس الجامعة.

وقال الدكتور فهمى شارل، وكيل المعهد العالى للصحة العامة ومقرر الاحتفالية، فى تصريحات صحفية، إن الهدف من إقامتها هو تبنى الجامعة للتوجهات الداعمة لصحة الفرد والمجتمع فى بيئة عمله والتى يقضى فيها معظم يومه وفترة كبيرة من عمره مع التركيز على أهمية التحكم فى عوامل الخطر والتعرضات المهنية المختلفة فى بيئة العمل ( فيزيائيـة ـ كيميائية ـ بيولوجية ـ ميكانيكية ـ نفسية واجتماعية ) وقد كان الشعار العالمى لهذا العام مواجهة ضغوط العمل بأسلوب علمى وإدارى لإقلال خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكر والأمراض العصبية والنفسية.

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