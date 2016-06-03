ختام فعاليات المسابقة 15 لمهرجان الفنون الشعبية بقصر ثقافة الأقصر

اختتم فعاليات المسابقة الخامسة عشرة لمهرجان الفنون الشعبية، والذى تنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافى، والمقام على مسرح قصر ثقافة الأقصر، وذلك برعاية الكاتب حلمى النمنم وزير الثقافة، ومحمد بدر محافظ الأقصر.

وشهدت فعاليات اليوم الأخير للمسابقة حضور الباحث سعد فاروق رئيس الإدارة المركزية لإقليم لجنوب الصعيد الثقافى، وأعضاء لجنة التحكيم التى تضم عدد من الفنانين مثل الفنان المخرج عبد الرحمن الشافعى والفنان سمير جابر والدكتور محمد شبانة.

ومن جانبه صرح محمد فراج مدير قصر ثقافه الأقصر، أن حفل اليوم الختامى للمسابقة كان عبارة عن ثلاث فقرات، والتى بدأت بفرقه حلايب للفنون التلقائية وفرقة شلاتين للفنون التلقائية، وكان العرض والأخير للحفل لفرقة الأقصر للفنون الشعبية برئاسة الفنان أحمد عبد الرازق.

وكانت قد شملت فعاليات الأيام الماضية للمسابقة المتميزة فى الفنون الشعبية عروض لفرقتين من الفرق المشاركة وهى "قنا للموسيقى والغناء الشعبى"، و"قنا للفنون الشعبية"، وكذلك فرقة القصير للفنون التلقائية، وأسوان للفنون الشعبية، وفرق "الأقصر للموسيقى والغناء الشعبى"، و"توشكى للفنون التلقائية".

وقال محمد العدوى مدير عام فرع ثقافة الأقصر، أن جميع الفرق التى شاركت بالمسابقة قدمت أداء متميز، موضحاً أن لجنة التحكيم التى تقيم عروض الفرق تتكون من عبد الرحمن الشافعى الخبير الوطنى فى الفنون الشعبية، وسمير جابر خبير الفنون الشعبية الاستعراضية، والدكتور محمد شبانة أستاذ الموسيقى الشعبية بالمعهد العالى للفنون الشعبية.

كما صرح الباحث سعد فاروق رئيس الإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافى أن الفرق الفائزة سوف تشارك فى المهرجان الختامى على مستوى الجمهورية، كما أن التنافس بين هذه الفرق كبير، فكل بذل أقصى ما فى وسعه لكى يصل إلى الصدارة، والرابح الأكبر من تلك المسابقة هو الجمهور الذى يستمتع بكل تلك العروض والفقرات الفنية.

بالصور.. فرقتين للموسيقى من قنا تشارك بمهرجان الفنون الشعبية بقصر ثقافة الأقصر

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