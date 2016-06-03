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"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية فى اللغة العربية لطلاب الثانوية

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يقدم "اليوم السابع" سلسلة مراجعات لطلاب الثانوية العامة، لنخبة من أفضل الأساتذة، على أمل أن تكون بعون الله تعالى سببًا فى تفوق أبنائنا الطلاب، وسبيلاً نحو الدرجات النهائية.

يقدم "اليوم السابع" أقوى المراجعات فى عدد كبير من المواد على رأسها اللغة العربية والأحياء والفيزياء والتاريخ والكيمياء وعلوم البيئة، بأسئلة تغطى جميع أجزاء المنهج، مع نماذج إجابات مبسطة، لنخبة من أفضل أساتذة المواد.

وفيما يلى مراجعة ليلة الامتحان فى اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة..

أقوى-مراجعات-ليلة-الامتحان-للصف-الثالث-الثانوي-فى-اللغة-العربية--)3(-1

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أقوى-مراجعات-ليلة-الامتحان-للصف-الثالث-الثانوي-فى-اللغة-العربية--)3(-3

أقوى-مراجعات-ليلة-الامتحان-للصف-الثالث-الثانوي-فى-اللغة-العربية--)3(-4

أقوى-مراجعات-ليلة-الامتحان-للصف-الثالث-الثانوي-فى-اللغة-العربية--)3(-5

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