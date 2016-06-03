هولاند يفتتح اليوم الاجتماع الوزارى الدولى حول عملية السلام فى الشرق الأوسط

يفتتح الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند، الاجتماع الوزارى الدولى حول عملية السلام فى الشرق الأوسط بمركز المؤتمرات بالعاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة وزير الخارجية سامح شكرى الذى يترأس وفد مصر ، بالإضافة إلى نحو 20 دولة، والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة ومجلس الأمن والجامعة العربية، لكن من دون الإسرائيليين والفلسطينيين.

وفى حال نجاحه، سيسفر المؤتمر عن قمة دولية فى النصف الثانى من العام الجارى بحضور القادة الفلسطينيين والإسرائيليين.

- وزير الخارجية يصل باريس لرئاسة وفد مصر فى مؤتمر السلام الدولى