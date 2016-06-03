أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تعرف على أعراض حساسية الرمد الربيعى وطرق العلاج

Google+ Print
تعرف على أعراض حساسية الرمد الربيعى وطرق العلاج تعرف على أعراض حساسية الرمد الربيعى وطرق العلاج
يعانى الكثيرون هذه الأيام من أعراض احمرار بالعين والرغبة فى الهرش بها بشكل مستمر، والسبب فى ذلك ما يعرف باسم (الرمد الربيعى).

الدكتور كريم السواح أخصائى الرمد فى معهد بحوث أمراض العيون، قال عن الرمد الربيعى: "هو نوع من أنواع الحساسية يظهر بشكل كبير فى المناطق الجافة والحارة كأفريقيا كما يظهر بشكل واضح فى دول الشرق الأوسط ومنها وخصوصًا فى فصلى الربيع والخريف مع انتشار حبوب اللقاح".

وأضاف: "يصاب الرجال بصورة أكبر من النساء بالرمد الربيعى الرجال وتراوح الفترة العمرية للإصابة به من سن 5 سنوات حتى 25 عامًا، وتقل نسبة حدوث المرض مع تقدم السن وعادة تختفى بعد ذلك، وهناك مجموعة من الأعراض الخاصة بالمرض يمكن أن يعرف من خلالها الفرد إصابته بالرمد الربيعى، وتتمثل فى احمرار العين والشعور بوجود جسم غريب تحت الجفن والرغبة فى الهرش باستمرار بالعين وأحيانًا نجد إفراز لزج من العين فيما يسمى بـ(morning misery) ويزيد هذا الإفراز بشكل كبير أثناء النوم فيجعل الشخص غير قادر على فتح العين بدون ماء فى الصباح".

وأشار إلى أن مريض الرمد الربيعى يصاب بملتحمة العين والقرنية، تظهر الملتحمة فى تورم الحليمات الداخلية للملتحمة والتى تعطى شعورا بوجود رمل تحت الجفن كما تظهر نقط بيضاء على حافة القرنية، أما بالنسبة للقرنية فإنها تؤدى إلى حدوث تآكل بسطح القرنية وفى المراحل الشديدة يؤدى إلى حدوث قرحة تترسب عليها إفرازات مخاطية وتعرف بـ(shield ulcer).

وعن علاج الرمد الربيعى قال الدكتور كريم السواح: "فى حالات الإصابة البسيطة بمجرد استخدام الكمادات الباردة واستخدام القطرات المضادة للهستامين مع تجنب المواد المحفزة كحبوب اللقاح والأتربة يمكن التغلب على الحساسية، وإذا كانت الحساسية تظهر بشكل مزمن يفضل البدء بأخذ هذه المضادات للهستامين قبل موسم الخريف والربيع.

وتابع: "مع زيادة حدة الأعراض يمكن استعمال القطرات التى تحتوى على نسبة كورتيزون ولكن تحت استشارة طبيب لما لها من أعراض جانبية يمكن حدوثها إذا تم أخذها بشكل مستمر، وفى الحالات الشديدة جدًا تؤخذ أدوية قوية جدًا تثبط جهاز المناعة".


>- الروماتويد والذئبة الحمراء والرمد الربيعى من أسباب جفاف العين
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر