"وول ستريت": الفلسطينيون والإسرائيليون يسعون لوساطة مصر فى ‏مفاوضات السلام

قالت صحيفة وول ستريت جورنال ،اليوم الجمعة، إن الجانبين ‏الفلسطيني والإسرائيلي يسعيان إلى أن تقود مصر تحت إدارة الرئيس عبد الفتاح ‏السيسى، جهود الوساطة لإحياء عملية السلام المتعثرة، وذلك فى الوقت الذى يبدأ فيه ‏بعد ساعات مؤتمر باريس الوزارى الدولى لدفع المفاوضات الفلسطينية-الاسرائيلية. ‏

وقالت الصحيفة الامريكية، إن المسئولين الفلسطينيين والإسرائيليين أعربوا عن ‏اعتقادهم بأن الرئيس السيسي يستطيع القيام بدور الوسيط النزيه بين الجانبين، حيث ‏أن السيسى أعلن التزامه بإقامة دولة فلسطينية.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث ‏الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، قوله إن الرئيس السيسى حريص ‏على القيام بدور قيادى لإحياء عملية السلام وتوفير كل أنواع الدعم.

>وأشارت ‏الصحيفة إلى مشاركة مصر والأردن والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة ‏ودول أوربية وآسيوية في مؤتمر باريس اليوم.

وصرح مسئولون فرنسيون، بأن ‏المؤتمر يهدف إلى وضع قائمة بالنقاط التى قد تساهم فى تحفيز الجانبين فى إطار ‏اتفاق محتمل.

وأعلنت فرنسا، أنه حال تحقيق المسئولين من الطرفين تقدم ‏ستستضيف باريس مؤتمرا آخر نهاية العام الحالى يضم القيادات الفلسطينية ‏والإسرائيلية للدخول فى مفاوضات جادة.

واشنطن: نرحب بالأفكار البناءة لتحقيق السلام بين فلسطين وإسرائيل

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