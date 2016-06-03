"وول ستريت": الفلسطينيون والإسرائيليون يسعون لوساطة مصر فى ‏مفاوضات السلام

وقالت الصحيفة الامريكية، إن المسئولين الفلسطينيين والإسرائيليين أعربوا عن اعتقادهم بأن الرئيس السيسي يستطيع القيام بدور الوسيط النزيه بين الجانبين، حيث أن السيسى أعلن التزامه بإقامة دولة فلسطينية.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، قوله إن الرئيس السيسى حريص على القيام بدور قيادى لإحياء عملية السلام وتوفير كل أنواع الدعم.
>وأشارت الصحيفة إلى مشاركة مصر والأردن والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة ودول أوربية وآسيوية في مؤتمر باريس اليوم.
وصرح مسئولون فرنسيون، بأن المؤتمر يهدف إلى وضع قائمة بالنقاط التى قد تساهم فى تحفيز الجانبين فى إطار اتفاق محتمل.
وأعلنت فرنسا، أنه حال تحقيق المسئولين من الطرفين تقدم ستستضيف باريس مؤتمرا آخر نهاية العام الحالى يضم القيادات الفلسطينية والإسرائيلية للدخول فى مفاوضات جادة.
واشنطن: نرحب بالأفكار البناءة لتحقيق السلام بين فلسطين وإسرائيل
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