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وزيرة التضامن تشارك بملتقى"يوم التوظيف"غداً برعاية غرفة التجارة الأمريكية

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وزيرة التضامن تشارك بملتقى"يوم التوظيف"غداً برعاية غرفة التجارة الأمريكية وزيرة التضامن تشارك بملتقى"يوم التوظيف"غداً برعاية غرفة التجارة الأمريكية
تشارك غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى غداً السبت فى فعاليات يوم التوظيف المقرر عقده فى إحدى فنادق القاهرة، والمقام برعاية الغرفة التجارية الأمريكية وشركة ماجد الفطيم.

ويوفر ملتقى "يوم التوظيف" أكثر من 4000 فرصة عمل لحاملى المؤهلات العليا والمتوسطة بالإضافة إلى فرص فى مناصب إدارية بمختلف المجالات، ومن المقرر أن يفتح الملتقى أبوابه من العاشرة صباحاً إلى العاشرة مساءً.


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