"الكهرباء":اجتماع أسبوعى مع مصنعى العدادات الكودية لتشجيع الصناعة المصرية

كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أنه سيعقد اجتماع أسبوعى مع رؤساء الشركات المصرية التى تعمل فى مجال تصنيع العدادات مسبوقة الدفع "العدادات الكودية"، لمعرفة وضع شركاتهم أولاً بأول ومدى إمكانية الاعتماد عليهم بدلاً من استيراد العدادات من الخارج.

وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة تتعامل مع 6 شركات مصرية فقط تصنع العدادات مسبوقة الدفع فى مصر، لافتاً إلى أن هذه الشركات أمامها مهلة 6 أشهر لزيادة انتاج العدادات لتلبية احتياجات المواطنين.

وقال شاكر، أنه سيتم تحصيل متوسط استهلاك 6 أشهر لسكان المناطق العشوائية، بواقع متوسط 60 جنيه عن كل شهر وذلك لحين توفير العداد مسبوق الدفع وتركيبه لهم.

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