أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"استقبال شهر رمضان بالتكافل والتراحم".. عنوان خطبة الجمعة اليوم بسوهاج

Google+ Print
"استقبال شهر رمضان بالتكافل والتراحم".. عنوان خطبة الجمعة اليوم بسوهاج "استقبال شهر رمضان بالتكافل والتراحم".. عنوان خطبة الجمعة اليوم بسوهاج
قال الشيخ على طيفور وكيل وارة الأوقاف بسوهاج، إنه تقرر أن تكون خطبة الجمعة اليوم بعنوان "استقبال شهر رمضان بالتكافل والتراحم".

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الدعاة والأئمة يتناولون يفيضون فى الحديث عن أن شهر رمضان منحة ربانية ونعمة إلهية عظمى، وكذلك الحديث عن فضائل الشهر والتوبة الى الله عز وجل والمسارعة بالخيرات والأخذ بأسباب المغفرة والرحمة واجتناب موانع قبول الأعمال وتحقيق التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.


>"أوقاف سوهاج" : تخصيص 7 مساجد للملتقيات الفكرية خلال شهر رمضان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365