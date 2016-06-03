"استقبال شهر رمضان بالتكافل والتراحم".. عنوان خطبة الجمعة اليوم بسوهاج

قال الشيخ على طيفور وكيل وارة الأوقاف بسوهاج، إنه تقرر أن تكون خطبة الجمعة اليوم بعنوان "استقبال شهر رمضان بالتكافل والتراحم".

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الدعاة والأئمة يتناولون يفيضون فى الحديث عن أن شهر رمضان منحة ربانية ونعمة إلهية عظمى، وكذلك الحديث عن فضائل الشهر والتوبة الى الله عز وجل والمسارعة بالخيرات والأخذ بأسباب المغفرة والرحمة واجتناب موانع قبول الأعمال وتحقيق التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.

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