غدا.. انقطاع مياه الشرب عن الكوبانية بأسوان

أعلنت محافظة أسوان أنه سوف يتم قطع مياه الشرب عن نجع البسطاوى ونجع الحجر بمنطقة الكوبانية بمركز أسوان من الساعة الثامنة من صباح الغد السبت وحتى الساعة الثالثة من عصر نفس اليوم، بسبب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال ربط الخطوط الجديدة التى تم تركيبها بالكوبانية.

كما أهابت محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال الفترة المحددة.

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