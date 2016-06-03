البوسنة تكرم ديفيد بوي بأكبر جدار في العالم

كرمت بلدة سراييفو في البوسنة نجم الروك البريطاني ديفيد بوي David Bowie، الذي توفي في يناير الماضي، بتدشينها رسماً جدارياً هو الأكبر في العالم، يمثل المغني والمؤلف الموسيقي بوي.

وكان الموسيقي البوسني وداد تربونيا صدم بوفاة المغني، وشعر بالحاجة إلى القيام بمبادرة تجاه "أبيه الروحي" كما سماه.

وقال: "عندما استمع إلى موسيقاه أشعر بأنها مؤلفة لي وحدي. كل شخص لديه فنان يستمع إليه أكثر من غيره. كل عمل جديد كان يشكل مفأجاة وكان أفضل من سابقه".

وبعد أربعة أشهر شارك 100 شخص في تدشين الرسم الجداري على واجهة مبنى في ثكنة قديمة بوسط سراييفو.

ويمثل الرسم ديفيد بوي مع أوجهه المتعددة مع عبارة "الموضة تتغير لكنكم تبقون أبطالي دائماً" التي تجمع بين عنوان أغنيتين لبووي "Fashion" و "Heroes".

وأكد وداد تربونيا: "تبين لنا أن ارتفاع الجدار 13 متراً وعرضه 10,5 متر مما يجعل منه أكبر رسم جدار عن ديفيد بووي في العالم".

يشار الى ان ديفيد بوي توفي في العاشر من يناير بعد يومين على إصداره ألبومه الأخير "Black Star" بالتزامن مع عيد ميلاده التاسع والستين.