هاني العمري متفاجىء بتسريب كليب "بحبك حبيبي" يجمعه بهيفاء وهبي ويقول: لم يصدر قرار بإعادة عرضه

بدا هاني العمري متفاجئاً بخبر السماح بعرض كليب " بحبك حبيبي" الذي تشاركه في بطولته الفنانة هيفاء وهبي عندما كانت لا تزال عارضة أزياء.

وأشار هاني العمري في دردشة مع "سيدتي نت": "الكليب مسرب ولم يتم السماح بعرضه حتى الآن، ولا أحد يملك نسخة عنه ولا أعرف كيف تم تسريبه."

وتابع العمري" تم تصوير الكليب بالتعاون مع الجيش الليناني، ومديرية التوجيه، وتم عرضه ثلاث مرات على شاشة "ال بي سي" ومن ثم اتخذ قراراً بوقف عرضه، لانهم رأوا أنه يسيء الى صورة الظابط اللبناني، ويظهره وكأنه يتقاضى اجراً عالياً ويعيش حياة مرفهة، ولا تقدمه كظابط يخدم وطنه".

وأضاف العمري" عندما صورنا الكليب قبل عشرين عاماً، كانت هيفاء قد تركت الجنوب للتو، ونزلت الى بيروت برفقة والدتها، وكليب "بحبك حبيبي" هو الأول لها عندما كانت عارضة أزياء".

وأشار عمري أن لا يعرف ما هو مصير الكليب ولا يعرف ما إذا كان سوف سيمنع من العرض مجدداً، وأوضح "إذا إرادوا منعه مجداً فليفعلوا وإذا سمحوا بعرضه فليفعلوا. قصة الكليب مقتبسة عن فيلم أجنبي لـ توم كروز ويومها سمحوا بعرضه ولكن مديرية التوجيه، عادت وأصدرت قراراً بإيقاف عرضه".

وعما إذا كانت الاغنية يمكن ان تنال حقها مجددا، بعد الإقبال الكبير على مشاهدة الفيديو كليب، بعد تسريبه، رد قائلاً "الأغنية جميلة وضاربة وهي من أرشيف هاني العربي الذي يحبه الناس، ولكن إعادة عرض الكليب سيساهم بنجاح الاغنية كتير".

وهل يرى أن وجود هيفاء معه في الكليب يمكن أن يعطيه دفعاً إضافياً، بعدما أصبحت اليوم نجمة مشهورة، قال العمري" هيفاء مشهورة، ولكن هذا لا يعني أن شهرتها ستساعد على نجاح الأغنية. لا شك ان الناس سيفرحون لأن هيفاء معي، ولاننا كنا صغاراً في السن يومها، ولأن شكلي كان مختلفاً عما هو عليه اليوم وكذلك شكل هيفاء الذي كان، من وجهة نظري، أجمل مما هو عليه اليوم. هو الكليب الاول لـ هيفاء في مسيرتها الفنية، وحتى قبل الكليب الذي صورته مع جورج وسوف".

وختم العمري كلامة " بصراحة لا اعرف من سربه، أو كيف حصلوا عليه. حتى أنا لا أملك نسخة عنه".