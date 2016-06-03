غدا.. الحكم على متهمى "خلية حلوان" الإرهابية

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، غدا السبت، برئاسة المستشار فتحى البيومى، حكمها على 6 متهمين بـ"الانضمام للإخوان" والتظاهر دون ترخيص، وحيازة مفرقعات، والمعروفة إعلاميا "بخلية حلوان" الإرهابية.

كانت النيابة قد سندت للمتهمين، تهم انضمامهم إلى جماعة أسست على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وكان الإرهاب وسيلتها فى تحقيق أغراضها المتقدمة، بأن انضموا إلى جماعة الإخوان الإرهابية، التى تتخذ من العمل المسلح وسيلة لتحقيق مآربها المتمثلة فى السطو على مقاليد الحكم بالقوة وإشاعة الفوضى بالبلاد، حال علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها لتحقيق أغراضها، وذلك على النحو الوارد بالتحقيقات، كما أسندت النيابة للمتهمين، حيازة وإحراز مفرقعات، ووجهت لهم تهمة استعمال المفرقعات لتعريض الأرواح والممتلكات للخطر، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، بالإضافة إلى تظاهرهم دون إخطار الجهات الإدارية المختصة، مما أخل بالأمن والنظام العام.

20 أغسطس الحكم على 47 متهما فى "اقتحام قسم التبين"

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