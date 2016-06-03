أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

غدا.. الحكم على متهمى "خلية حلوان" الإرهابية

Google+ Print
غدا.. الحكم على متهمى "خلية حلوان" الإرهابية غدا.. الحكم على متهمى "خلية حلوان" الإرهابية
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، غدا السبت، برئاسة المستشار فتحى البيومى، حكمها على 6 متهمين بـ"الانضمام للإخوان" والتظاهر دون ترخيص، وحيازة مفرقعات، والمعروفة إعلاميا "بخلية حلوان" الإرهابية.

كانت النيابة قد سندت للمتهمين، تهم انضمامهم إلى جماعة أسست على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وكان الإرهاب وسيلتها فى تحقيق أغراضها المتقدمة، بأن انضموا إلى جماعة الإخوان الإرهابية، التى تتخذ من العمل المسلح وسيلة لتحقيق مآربها المتمثلة فى السطو على مقاليد الحكم بالقوة وإشاعة الفوضى بالبلاد، حال علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها لتحقيق أغراضها، وذلك على النحو الوارد بالتحقيقات، كما أسندت النيابة للمتهمين، حيازة وإحراز مفرقعات، ووجهت لهم تهمة استعمال المفرقعات لتعريض الأرواح والممتلكات للخطر، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، بالإضافة إلى تظاهرهم دون إخطار الجهات الإدارية المختصة، مما أخل بالأمن والنظام العام.

20 أغسطس الحكم على 47 متهما فى "اقتحام قسم التبين"
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365