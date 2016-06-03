5 أخطاء شائعة لا تفعليها مع طفلك الرضيع.. تجنبى "البزازة"

حذر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" من أخطاء لا يجب على الوالدين فعلها أبدًا مع الطفل وتتضمن الآتى:>1- تجاهل الوالدين بعض الأعراض الخطيرة التى تظهر على الطفل سواء كان طفلك يسعل بضع مرات أو لا يشرب كمية كافية من اللبن فى يوم معين.

2- لا توقفى طفلك من البكاء بصوت عال، لأن البكاء فى كثير من الأحيان وسيلة للاتصال من قبل الأطفال الرضع وإذا حاولت منعهم، فإنه يؤدى إلى مضاعفات نفسية عند الكبر.

3- تجنبى إرضاع الطفل باستخدام زجاجات الرضاعة، خاصة إذا كانت الأسنان قد بدأت فى النمو، لأن زجاجات الرضاعة يمكن أن تؤدى إلى أسنان ملتوية وتسوسها.

4- تجنبى الجدال أو النقاش بصوت عال مع شريك حياتك أمام الطفل، فأنك قد تعتقد أن الطفل هو أصغر من يفهم شيئًا، فقد أثبتت العديد من الدراسات أن النزاع أو الشجار بصوت عال، يؤدى إلى اضطرابات نفسية عند الرضع.

5- حاولوا ألا تصدقوا كل النصائح التى تقرأ أو تسمع عندما يتعلق الأمر بالأبوة والأمومة، لأنها قد لا تكون موثوقة وأنت تعرف طفلك مع مرور الوقت لمواجهة المشاكل التى تأتى فى طريقك.

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