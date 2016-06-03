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اخبار سوريا..ارتفاع حصيلة قصف الجيش السورى لـ 23 قتيلا بينهم أطفال بحلب

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اخبار سوريا..ارتفاع حصيلة قصف الجيش السورى لـ 23 قتيلا بينهم أطفال بحلب اخبار سوريا..ارتفاع حصيلة قصف الجيش السورى لـ 23 قتيلا بينهم أطفال بحلب
قتل 23 مدنيا، بينهم 6 أطفال، فى قصف جوى وصاروخى لقوات النظام السورى على الأحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة فى مدينة حلب فى شمال سوريا، بحسب ما أعلن الدفاع المدني.

وفى وقت سابق، قال مسؤول فى الدفاع المدنى لوكالة فرانس برس "قتل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال فى حى العامرية جراء قصف صاروخي، فيما قتل 14 آخرون، بينهم ثلاثة أطفال، فى الغارات الجوية على أحياء الهلك والصاخور والشيخ خضر وهنانو".

وقال مراسل فرانس برس فى حلب أن القصف لم يتوقف على الأحياء السكنية فى الجهة الشرقية طوال اليوم، كما تركزت الغارات على طريق الكاستيلو، المنفذ الوحيد للفصائل المعارضة فى الاحياء الشرقية بحيث لم تتمكن سيارة واحدة من المرور، وبحسب المراسل فان المواد الغذائية فى الأحياء الشرقية بدأت بالارتفاع منذ خمسة ايام بسبب القصف المتواصل على طريق الكاستيلو.

وتشهد مدينة حلب معارك منذ العام 2012 بين الأحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة وأخرى الغربية تحت سيطرة النظام، حتى ان اتفاق الهدنة الذى يسرى فى سوريا منذ نهاية فبراير انهار فى حلب بعد حوالى شهرين على دخوله حيز التنفيذ، فقتل حوالى أكثر من 300 مدنى خلال اسبوعين فى قصف متبادل بين قوات النظام فى أحياء المدينة الغربية والفصائل المقاتلة فى احيائها الشرقية.
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