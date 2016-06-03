رئيس الجمعية المصرية المستثمرين مهاجما وزيرة الاستثمار:"هو إحنا بنشحت"

استنكر هانى توفيق، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للمستثمرين، اعتذار الدكتورة داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، عن اجتماع الجمعية أكثر من مرة، رغم أن الاجتماع تقليدى يقوم به أى وزير استثمار كل شهرين مع الجهات المعنية.

وقال توفيق، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج " كلام تانى"، على قناة "دريم"، مع الإعلامية رشا نبيل، :" إحنا مش بنشحت ، إحنا معانا قوانين تسرع عجلة الاستثمار، عندنا مشاكل عاوزين نناقشها، عندنا قانون استثمار مطلعش لدلوقتى، بصراحة اللى حصل ده دمه تقيل".

وتابع :"مين أهم عند وزيرة الاستثمار غير الناس اللى معنيين بالاستثمار، ومفيش حاجة اسمها استثمار بدون توحد سعر الصرف".

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