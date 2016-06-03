انفجار هائل بسيارة ملاكى يهز أرجاء ميدان "روكسى".. تعرف على سببه

وقع انفجار هائل ، منذ قليل، فى سيارة ملاكى بميدان روكسى بمنطقة مصر الجديدة، نتيجة لحدوث تسرب فى أسطوانة فريون تستخدم فى أجهزة التكييف، مما أدى للاحتراق السيارة، وإصابة السكان بحالة من الذعر والفزع، وانتقلت لموقع الحادث 3 سيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحادث، الذى نتج عنها إصابة قائد السيارة، وتم نقله للمستشفى.

كان اللواء جمال حلاوة، مساعد الوزير للحماية المدنية بالقاهرة، تلقى بلاغا من غرفة النجدة بنشوب انفجار بسيارة فى مصر الجديدة، وأمر بانتقال خبراء المفرقعات لإجراء عمليات التمشيط، كما انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق و تمت السيطرة عليه.

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