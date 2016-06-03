وكيل "القوى العاملة" بالبرلمان:مهاجموا "الخدمة المدنية" أصحاب أجندات خارجية

اتهم النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من يهاجمون قانون الخدمة المدنية فى نسخته الجديدة بأنهم أصحاب أجندات خارجية، مؤكداً أن قانون الخدمة المدنية فى ثوبه الجديد ممتاز وبه توازن ما بين ما تريده الحكومة وما يريده العمال.

وقال عقبى لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة أجرت عدد من جلسات الحوار المجتمى، مطالباً من يتحدثون عن القانون أن يتحدثون عنه من وحى الوطنية المصرية وليس من وحى أجندات التدمير، مشدداً على أن من ينتقدون القانون الجديد هم من يمارسون البلطجة ولا يعملون.

وأضاف عقبى "خلال جلسات الحوار المجتمع طالب أحد الحضور بالتساوى بين الجميع وتطبيق قانون الخدمة المدنية على الجميع"، متسائلاً "هل ينفع نساوى العمال بالناس اللى شغالة فى بنك وبتحقق أرباح 200 مليار؟".

وحول موقف ائتلاف دعم مصر من القانون قال عقبى "لم نجتمع لنحدد موقف جماعى بشأنه حتى الآن".

بالصور.. لجنة القوى العاملة: باقى مناقشة 6 مواد وننتهى من قانون الخدمة المدنية

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