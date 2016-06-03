مباحث التموين تضبط ٤٦٢٠ قرص أدوية قلب مجهولة المصدر فى صيدلية بالعجوزة

كشفت لجنة مباحث الإدارة العامة للتموين يرافقها مسئولين من إدارة التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة، عن قيام مالك صيدلة بالعجوزة بحيازة وتجميع كميات كبيرة من الادوية الخاصة لعلاج القلب وصلت إلى ٤٦٢٠ قرص مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزاة الصحة، وتم ضبط الكميات والتحفظ عليها، ورفع تقرير اللجنة للنيابة العامة للبت فى العقوبة ضده.

وأكدت مصادر من مباحث التموين لـ"اليوم السابع"، أن كميات عبوات العلاج مهربة لأنها خالية من أى مستندات تثبت سدادها للرسوم الجمركية فى حالة استيرادها، أو مسجلة بوزارة الصحة، وتبين أنها من إنتاج جهات مجهولة وغير آمنة وغير مطابقة للمواصفات القياسية، كما أنها لا تخضع للإشراف الطبى ما يمثل الأثر البالغ على الصحة العامة، كما تمكنت الحملة من توقف بيع أيا من الكميات بالصيدلية والتحفظ عليها بالكامل.

مباحث التموين تحرر 25 قضية أعلاف وأسمدة مغشوشة

>