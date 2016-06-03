"غرفة السياحة": 64 ألف تقدموا لقرعة الحج السياحى وسددوا 400 مليون جنيه

>أكد باسل السيسى رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، استمرار أزمة تسجيل أسماء المواطنين المتقدمين لقرعة الحج السياحى، بمنظومة الحج الموحد بوزارة الداخلية، بسبب تحديد نسبة 50 % لتسجيل الارتباط العائلى على "سيستم "الحج.

وقال باسل السيسى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إن الشركات قامت بتسجيل أسماء ما يزيد عن 60 % من إجمالى 64 ألف تقدموا لقرعة الحج السياحى، وفقاً لضوابط الحج التى سمحت للشركات بتسجيل الارتباط العائلى من الدرجة الأولى أو الثانية فقط، على ألا تزيد عدد الارتباطات عن 50% من إجمالى الإدخالات لكل شركة.

وأضاف رئيس لجنة السياحة الدينية، أن عدد الشركات التى قامت بتسجيل حجاجها تجاوز 1000 شركة، من إجمالى ما يقرب من 2200 شركة منظمة لرحلات الحج هذا العام، حيث تم إيداع ما يزيد عن 400 مليون جنيه ببنك "مصر"، رسوم جدية الحجز عن المواطنين الذين تقدموا حتى الآن لأداء فريضة الحج السياحى.

وكان باسل السيسة قد أشار فى تصريحات سابقة إلى أن هناك 250 شركة تقدمت بشكاوى لوزارة السياحة من الاستمرار فى التسجيل مع بقاء شرط القيد العائلى، مطالباً بإلغاء هذا البند من الضوابط أسوة بالعام الماضى، لافتاً إلى قيام غرفة الشركات السياحة بتقديم مذكرة رسمية لوزير السياحة يحيى راشد، لإلغاء شرط القيد العائلى.

رئيس لجنة السياحة الدينية يتوقع تسجيل 100 ألف مواطن بقرعة الحج السياحى

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