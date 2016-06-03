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اخبار موريتانيا.. إنشاء مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا والساحل بنواكشوط

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اخبار موريتانيا.. إنشاء مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا والساحل بنواكشوط اخبار موريتانيا.. إنشاء مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا والساحل بنواكشوط
أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لغرب إفريقيا ومنطقة الساحل، محمد بن شامباس مساء اليوم الخميس فى نواكشوط عن إنشاء مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا والساحل (الأنوواس)، وخلية للتنسيق مقرها فى نواكشوط.

ويتمثل دور هذه الخلية فى التنسيق المستمر مع الأمانة الدائمة لبلدان منطقة الساحل ، وضمان تنفيذ مختلف المشاريع التى تتضمنها الاستراتيجية المدمجة للأمم المتحدة فى المنطقة.

وأكد المسؤول الأممى خلال مؤتمر صحفى أنه كان من الضرورى أن يتبادل الآراء مع السلطات الوطنية فى بلدان الساحل الخمسة : النيجر، وبوركينافاسو، وتشاد، ومالي، وموريتانيا ، مشيرا إلى أنه تباحث مع رؤساء الدول التى زارها ، ورؤساء وزرائها، ووزراء الخارجية، والدفاع، والاقتصاد والمالية.

وأشاد بالجهود الكبيرة التى تبذلها بلدان الساحل من أجل تحسين الظروف المعيشية للسكان خاصة فى مجال الإدارة، والتعليم، وتوفير العمل.
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