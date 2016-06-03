"تعليم الأقصر": أنهينا كافة الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة

قال طه بخيت محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة بالمحافظة، والمقرر انطلاقها 5 يونيو المقبل، حيث تم تجهيز كافة اللجان بالمحافظة، وكذلك غرف استراحات المراقبين الذين يشرفون على عملية الامتحانات.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يدخل الامتحانات هذا العام 5755 طالب وطالبة بالمحافظة فى 24 لجنة منها 17 لجنة أساسية و7 لجان احتياطى، مؤكداً على أنه سيتم الاستعانة بأجهزة للكشف عن المعادن وذلك للتصدى لأعمال الغش داخل اللجان، مع عدم السماح بدخول الهواتف المحمولة للطلاب ومراقبى اللجان.

وأوضح طه بخيت أنه تم الاتفاق مع مديرية أمن الأقصر، للقيام بعملية تأمين الامتحانات فى اللجان الـ24 على مستوى المحافظة، والتى تكون مسؤوليتهم فى تأمين وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان وأيضاً استلام أوراق الإجابات ووصولها لقطاع جنوب الصعيد بأسيوط، مشدداً على ضرورة توفير الخدمة الصحية للطلاب والمراقبين، لذا تم الاتفاق مع مديرية الصحة بالأقصر على توفير عربات إسعاف خلال فترة الامتحانات، مع مرور الطبيب الزائر بصفة يومية على اللجان، وذلك لكون الغالبية العظمى من الامتحانات تعقد بشهر رمضان المبارك.

"وكيل تعليم الأقصر" يبحث استعدادات امتحانات الثانوية العامة