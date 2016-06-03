أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

اليوم.. جلسة صلح بين عائلتين بالسنطة بحضور محافظ الغربية ومدير الأمن

Google+ Print
اليوم.. جلسة صلح بين عائلتين بالسنطة بحضور محافظ الغربية ومدير الأمن اليوم.. جلسة صلح بين عائلتين بالسنطة بحضور محافظ الغربية ومدير الأمن
يحضر، اليوم الجمعة، اللواء أحمد صقر محافظ الغربية واللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية جلسة صلح بين عائلتى "مطاوع " و "الصعيدى" بقرية بلكيم التابعة لمركز السنطة، وذلك بعد قيام محمد أبو اليزيد عبده الصعيدى 17سنة طالب بالصف الثانى الثانوى بقتل محمود على مطاوع 25سنة محامى حر وحكم على المتهم بالسجن 7سنوات فى جلسة 10 أبريل الماضى.
>وستقام جلسة الصلح فى سرادق كبير بالقرية وستحمل عائلة المتهم الكفن لتقدمه لعائلة القتيل للتصالح فيما بينهم وإنهاء الخلاف بينهم.

بالصور.. بيت العائلة بالأقصر يعقد جلسة صلح بين مدير مدرسة ومدرسه
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365