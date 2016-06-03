اليوم.. جلسة صلح بين عائلتين بالسنطة بحضور محافظ الغربية ومدير الأمن

يحضر، اليوم الجمعة، اللواء أحمد صقر محافظ الغربية واللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية جلسة صلح بين عائلتى "مطاوع " و "الصعيدى" بقرية بلكيم التابعة لمركز السنطة، وذلك بعد قيام محمد أبو اليزيد عبده الصعيدى 17سنة طالب بالصف الثانى الثانوى بقتل محمود على مطاوع 25سنة محامى حر وحكم على المتهم بالسجن 7سنوات فى جلسة 10 أبريل الماضى.>وستقام جلسة الصلح فى سرادق كبير بالقرية وستحمل عائلة المتهم الكفن لتقدمه لعائلة القتيل للتصالح فيما بينهم وإنهاء الخلاف بينهم.

بالصور.. بيت العائلة بالأقصر يعقد جلسة صلح بين مدير مدرسة ومدرسه

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