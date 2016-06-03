حملة أمنية على الباعة الجائلين بدون ترخيص بشارع المنيل

شنت الإدارة العامة لمباحث الأحداث بالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة ،حملة أسفرت عن ضبط عدد من الباعة الجائلين بدون ترخيص فى منطقة المنيل.

البداية كانت بتلقى الإدارة بلاغا بوجود عدد من الباعة الجائلين يعطلون حركة السير لافتراشهم الطريق وسط المارة بشارع المنيل وبالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة داهمتهم قوة وضبطت كلا من "حازم .س .ح"20 سنة ، و"حسين .ح .م" 49 سنة مقيم مصر القديمة و"عماد .ع.ع"35 سنة مقيم إمبابة و"عيد. م س" 35 سنة، وصباح.ن . م " 36سنة مقيمة بالسيدة زينب، و"عطية. س.خ" 59 سنة مقيمة بني سويف، وجميعهم باعة متجولون بشارع المنيل بدون ترخيص.

وبإخطار اللواء محمود فاروق، مدير الإدارة العامة لمباحث الأحداث أمر بإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.

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