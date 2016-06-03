أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

النائب أحمد أبو خليل يلتقى بعمال مطار مرسى علم المضربين عن العمل لحل أزمتهم

Google+ Print
النائب أحمد أبو خليل يلتقى بعمال مطار مرسى علم المضربين عن العمل لحل أزمتهم النائب أحمد أبو خليل يلتقى بعمال مطار مرسى علم المضربين عن العمل لحل أزمتهم
التقى عضو مجلس النواب أحمد أبو خليل، عمال مطار مرسى علم الدولى، المضربين عن العمل للمطالبة بصرف الأرباح السنوية لهم، وذلك لحل مشكلتهم مع إدارة الشركة المشغلة للمطار.

ووعد النائب أحمد أبو خليل، العاملين المضربين عن العمل بالتواصل مع إدارة الشركة لحل مشكلتهم ومحاولة صرف الأرباح السنوية لهم لعام 2015.

وكان قد دخل صباح اليوم الخميس، العشرات من العاملين فى شركة إيماك المشغلة بمطار مرسى علم الدولى، للمطالبه بصرف الارباح السنوية عن عام 2015.

وأكد العاملين المضربين عن العمل، أنهم طالبوا إدارة الشركة عدة مرات صرف الارباح السنوية وخاصة مع إقبال شهر رمضان الكريم، ومع غلاء الاسعار أن ليس هناك جدوى.

واضاف العاملين بمطار مرسى علم، أن المدير المالى بالشركة هددهم بتسريحهم من العمل، وان الشركة لن تدفع الارباح مطالبين بصرف الارباح واقالة المدير المالى.


>بالصور.. استمرار إضراب العاملين بمطار مرسى علم ومطالب بإقالة المدير المالى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365