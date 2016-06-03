النائب أحمد أبو خليل يلتقى بعمال مطار مرسى علم المضربين عن العمل لحل أزمتهم

التقى عضو مجلس النواب أحمد أبو خليل، عمال مطار مرسى علم الدولى، المضربين عن العمل للمطالبة بصرف الأرباح السنوية لهم، وذلك لحل مشكلتهم مع إدارة الشركة المشغلة للمطار.

ووعد النائب أحمد أبو خليل، العاملين المضربين عن العمل بالتواصل مع إدارة الشركة لحل مشكلتهم ومحاولة صرف الأرباح السنوية لهم لعام 2015.

وكان قد دخل صباح اليوم الخميس، العشرات من العاملين فى شركة إيماك المشغلة بمطار مرسى علم الدولى، للمطالبه بصرف الارباح السنوية عن عام 2015.

وأكد العاملين المضربين عن العمل، أنهم طالبوا إدارة الشركة عدة مرات صرف الارباح السنوية وخاصة مع إقبال شهر رمضان الكريم، ومع غلاء الاسعار أن ليس هناك جدوى.

واضاف العاملين بمطار مرسى علم، أن المدير المالى بالشركة هددهم بتسريحهم من العمل، وان الشركة لن تدفع الارباح مطالبين بصرف الارباح واقالة المدير المالى.

بالصور.. استمرار إضراب العاملين بمطار مرسى علم ومطالب بإقالة المدير المالى