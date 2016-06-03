لأول مرة.. أكاديمية بتروجيت بالشرقية تجرى اختبارات لتدعيم النادي بلاعبين موهوبين

اكد الكابتن شحاتة محمود مدير فنى أكاديمية بتروجيت فرع الشرقية أنه لأول مرة بالشرقية يتم عمل اختبارات لنادى بتروجيت لتدعيم فرقه بلاعبين من الشرقية مميزين.

وأضاف أن قطاع النادى كاملا سيحضر الاختبارات، وعلى رأسهم الدكتور عطية السيد رئس القطاع والكابتن خالد صديق نائب رئيس القطاع وجميع المدربين بالنادى، ويتواجد معهم جميع مدربى فرع الشرقية

وأوضح مدير فنى أكاديمية الشرقية أن الاختبارات تكون من مواليد 1997 وحتى مواليد 2006 لافتا إلى أن اللاعب الجيد هو الذى يفرض نفسه ويثبت وجوده بالملعب يتم التعاقد معه فورا .

تجرى الاختبارات فى الثامنة مساء الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك الموافق 17 يونيو الجارى بملاعب مركز شباب كفر صقر .

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