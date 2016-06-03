غدا.. رئيس الوزراء يزور محافظة الغربية للوقوف على آخر التطويرات بها

تستقبل محافظة الغربية، صباح غد السبت، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء فى أول زيارة له لمحافظة الغربية يرافقه عدد من وزراء حكومته ويستقبلهم اللواء أحمد صقر، محافظ الغربية، واللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، واللواء السيد سعيد السكرتير العام للمحافظة يتفقد خلالها عددا من المشروعات بطنطا وقطور ومشروعات الإسكان الاجتماعى وعدد من المشاريع الأخرى.

كما سيقوم المحافظ بعرض مشاكل واحتياجات المحافظة وخاصة أعمال التطوير بمدينة المحلة المتوقف العمل بها، إلى جانب اعتماد مبالغ مالية لنقل القمامة التى تجاوزت أكثر من 150 ألف طن بمحطة التجميع بالمحلة بعد تأخر سداد مستحقات مقاول نقل القمامة الذى توقف عن نقلها لعدم صرف مستحقاته التى تبلغ أكثر من 2,5 مليون جنيه.

كما سيعرض رئيس الوزراء عددا من المشاريع التى تقوم الدولة بتنفيذها فى نطاق المحافظة.

اليوم.. رئيس الوزراء يرأس اجتماعا لبحث الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة