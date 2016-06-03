النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى فى وفاة شاب بجرعة مخدرات فى مصر القديمة

استعجل المستشار محمد حسين رئيس نيابة مصر القديمة، تقرير الطب الشرعى فى واقعة وفاة شاب نتيجة تعاطى جرعة زائدة من المخدرات، وقررت النيابة فى وقت سابق، تشريح جثة شاب مدمن لقى مصرعه إثر تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، وصرح بالدفن عقب التشريح.

كشفت تحقيقات وليد زهوى، وكيل نيابة مصر القديمة، أن والد المجنى عليه يدعى إبراهيم فرغلى، موظف بالمعاش، تقدم ببلاغ يفيد بتعرض نجله لأزمة صحية عقب تعاطيه جرعة من المواد المخدرة، وبنقله إلى مستشفى قصر العينى للعلاج لفظ أنفاسه الأخيرة.

تحرر محضر رقم 3291 لسنة 2016 إدارى مصر القديمة بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتى أمرت بما سبق.

النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى فى واقعة مقتل محتجز بقسم الوايلى