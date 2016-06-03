دوام رمضان خمس ساعات.. وإجازة العيد في 25 رمضان

صدر تعميم لجميع الوزارات والمصالح الحكومية تقرر بموجبه أن تكون ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك لعام 1437هـ، بمعدل خمس ساعات يومياً تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر. ونص التعميم السامي الكريم على أن تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام يوم الخميس الموافق 25/09/1437هـ، على أن يستأنف العمل بعد الإجازة يوم الاثنين الموافق 6/10/1437.

وبهذه المناسبة رفع وزير الخدمة المدنية خالد بن عبدالله العرج التهنئة نيابة عن موظفي الخدمة المدنية لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهم الله- بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، سائلا المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان على وطننا.