فصل الموظف وعدم التجديد لزميله تما حسب الأنظمة المعتمدة داخل المدينة

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تلقى رئيس التحرير خطاب تعقيب من إدارة العلاقات العامة والشؤون الإعلامية بمدينة الملك فهد الطبية على المقالة التي كتبها الكاتب ياسر المعارك تحت عنوان "وزارة الصحة من الداخل" بتاريخ 22/8/1437هـ وتناول فيها موضوع فصل موظفين بالمدينة. جاء نص التعقيب على النحو التالي:

سعادة الأستاذ / سليمان العصيمي المحترم

رئيس تحرير جريدة الرياض

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

استناداً إلى ما نشر في صحيفتكم الموقرة بتاريخ 22/8/1437هـ تحت عنوان "وزارة الصحة من الداخل (3)" بقلم الكاتب ياسر المعارك، والذي تطرق فيه إلى مدينة الملك فهد الطبية وموظفيها.

بداية نشكر صحيفة الرياض على مهنيتها وحرصها على كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة إضافة إلى متابعتها المستمرة لأنشطة وفعاليات مدينة الملك فهد الطبية.

وإيضاحاً للحقيقة فقد تم التعامل مع الموظفين حسب الأنظمة والإجراءات المعتمدة داخل المدينة الطبية، وقد تم اتخاذ إجراءات الفصل للزميل الأول وعدم تجديد عقد الزميل الآخر بناءً على ما ثبت لدينا من مخالفات بموجب المحاضر الرسمية والإجراءات الداخلية المعتمدة، ولم يكن تعسفياً أو خارج نطاق النظام الذي نحترمه، وبعد مداولات بين جهات قضائية وقانونية أخرى بشأن هذه الواقعة أُتخذت قرارات ملزمة وقمنا بتنفيذها.

شاكرين لسعادتكم حرصكم على إيصال الحقيقة لقرائكم الكرام كما عودتمونا في صحيفتكم الموقرة.

وتفضلوا بقبول خالص التحية والتقدير،،،

مدينة الملك فهد الطبية

إدارة العلاقات العامة والشؤون الإعلامية