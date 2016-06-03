الدوسري والمهنا إمامان جديدان في الحرمين النبوي والمكي

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ لمشاركة عدد من أصحاب الفضيلة المشايخ لإمامة المصلين لصلاتي التراويح والتهجد بالمسجد الحرام والمسجد النبوي لشهر رمضان المبارك لهذا العام 1437هـ

اعلن ذلك الشيخ عبدالرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ؛ مشيراً إلى أنه قد تم اختيار كل من: الشيخ ياسر بن راشد الدوسري، الأستاذ المساعد بجامعة الملك سعود (المسجد الحرام). والشيخ د. خالد بن سليمان المهنا ـ الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (المسجدالنبوي).

وقال الشيخ السديس: إن هذا التوجيه حلقة وضاءة ضمن سلسلة دعم خادم الحرمين - أيده الله - لتحقيق الرؤية المباركة في تقديم أفضل وأرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.