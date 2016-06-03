جامعة أميركية تختار سعودية للتحدث عن الاحتواء الرقمي

اختارت جامعة ماساتشوستس الأميركية، السعودية حنان العرفج لتكون متحدثة رئيسية في المؤتمر السابع عن تكنلوجيا المعلومات تحت عنوان "الاحتواء الرقمي: تحويل التعليم من خلال التكنولوجيا"؛ لتصبح بذلك ممثلة للوطن في هذا المحفل الدولي بدعوة شخصية من رئيس المؤتمر، والذي يُعقد للمرة السابعة على التوالي في مدينة بوسطن بتنظيم من جامعة ماساتشوستس ومكتب التعلم الإلكتروني.

وقد قدمت ممثلة الوطن، مشرفة تكنولوجيا التعليم بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية حنان العرفج مؤخراً، ورقة عمل بعنوان "دور تكنولوجيا التعليم في تحفيز المتعلمين" والتي بينت فيها أسباب قلة الدافعية للتعلم، ومنها الطرق والأدوات التقليدية التي يتبعها المعلمون أثناء عمليات التعليم والتعلم، كما ركزت على الأدوات التكنولوجية التي تساهم في استثارة ورفع الدافعية للتعلم ومنها مكتبة MITBLOSSOMS المختصة في الرياضيات والعلوم والهندسة، واستعرضت في ورقتها برنامج النمو المهني للمعلمين الذي يحقق توظيفا فعالا لتلك الأدوات.

وأوضحت العرفج بأن مبادرتها تقوم على مبادئ التعلم في القرن الحادي والعشرين لمنظمة اليونسكو وهي التعلم من أجل أن تعرف، والتعلم من أجل أن تفعل، والتعلم من أجل أن تكون، والتعلم من أجل العيش المشترك، مختتمةً النقاش باستعراض مؤشرات تحقق أهداف توظيف الأدوات التكنولوجية.