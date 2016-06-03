إنهاء معاناة أربعينية بتبديل مفاصل الحوض بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل

نجح الفريق الطبي بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل في إنهاء معاناة سيدة أربعينية أصيبت بتشوهات خلقية منذ ولادتها في مفصل الحوض من الجهتين؛ حيث قام الفريق الطبي بقيادة د. أحمد بن سعيد الطناني استشاري جراحة العظام والفريق الطبي المساعد بإجراء عمليتين جراحيتين تبديل مفاصل الحوض الأيمن والأيسر بمفاصل صناعية.

وحول تفاصيل العملية قال د. الطناني أن السيدة راجعت المستشفى وهي تشكو من تشوهات خلقية في مفصل الحوض من الجهتين منذ الطفولة مصحوبةً بآلام شديدة وصعوبة في الحركة، في حين قد أجرت عملية جراحية بمستشفى آخر على مفصل الحوض الأيسر، إلا أنها لم تستفد من تلك العملية وساءت حالتها بعد ذلك، تبعها مراجعة عدة مستشفيات داخلية طلباً للعلاج ولكن لم تجد الحلول لذلك.

وأضاف بأنه على الفور تم عمل الفحوصات الطبية اللازمة من إشاعات مقطعية وتحاليل طبية وعلى إثرها قرر الفريق الطبي إجراء العمليات الجراحية على مرحلتين نظراً لصعوبة الحالة كونها تعرضت للتشوهات الشديدة وعدم وجود الجدران العظمية الكافية في عظم الحوض واللازمة لتثبيت المفاصل الصناعية حسب الطريقة الاعتيادية.

وبين بأنه تم البدء بالعملية الأولى لتبديل مفصل الحوض الأيسر وتكللت بالنجاح وبعد 8 أشهر تم تبديل مفصل الحوض الأيمن وتكلل بالنجاح وخضعت السيدة للعلاج التأهيلي المتخصص بالمستشفى وتمكنت من السير الطبيعي بدون آلام ولاحقا أصبحت تسير بدون عكاز. يذكر أن هذه العملية تعد من العمليات المعقدة والصعبة نظراً لعدم وجود الجدران الكافية واللازمة لتثبيت المفاصل في الحوض.