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«الأرصاد»: أجواء رمضان شديدة الحرارة

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن شهر رمضان المبارك لهذا العام 1437هــ يتزامن مع فصل الصيف والذي يتسم ومن واقع السجلات المناخية، بطقس حار إلى شديد الحرارة وسط النهار ويميل إلى الاعتدال ليلاً؛ حيث درجات الحرارة العظمى اليومية بالقرب من سطح الأرض في الظل ما بين 42 إلى 45 درجة مئوية.

وأضافت الهيئة إلى أن هذه الفترة تتميز بظهور تشكيلات من السحب المختلفة على المرتفعات الشرقية من مكة المكرمة باتجاه محافظة الطائف والمرتفعات الجنوبية، كما يندر هطول الأمطار في هذه الفترة والرياح السطحية: شمالية بمعدل سرعة 6-10 كلم في الساعة والرؤية الأفقية: جيدة بشكل عام، وتتدنى في بعض الفترات من 4-6 كلم بسبب العوالق الترابية.

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