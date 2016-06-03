مشعل بن ماجد يكرم 77 موهوباً من خريجي الفيصلية بجدة

رعى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة مساء امس الأول الحفل الذي أقامته إدارة التعليم بجدة للاحتفاء بتخريج الدفعة الثانية من طلاب المدرسة الفيصلية للموهوبين، وذلك بفندق الهيلتون بحضور وكيل وزارة التعليم د. عبدالرحمن البراك ومدير التعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي والقيادات التعليمية بجدة إضافة لأولياء أمور الطلاب الخريجين.

وألقى قائد المدرسة الفيصلية للموهوبين محمد الشهري كلمة وجه من خلالها رسائل شكر لسمو محافظ جدة، ومدير التعليم بجدة، ولوالده الذي حضر من خارج محافظة جدة لحضور المناسبة، كما وجه رسائل شكر مماثلة لمدير الموهوبين بتعليم جدة عبدالله السيود، ولمدير مكتب التعليم بوسط جدة خالد الحارثي، وكذلك لأولياء أمور الطلاب، ولأسرة المدرسة الفيصلية بجدة، مقدماً رسالة توجيهية للخريجين للارتقاء بموهبتهم وليكونوا خير معين لوطنهم لتحقيق رؤية المملكة 2030، مثمناً حضور سمو محافظ جدة، واهتمامه بالمعلم والمتعلم في محافظة جدة والذي يؤكد ما يوليه سموه للتعليم من رعاية كبرى.

وفي ختام الحفل، تشرف 77 طالبا من خريجي المدرسة الفيصلية باستلام شهاداتهم التقديرية والدروع التذكارية من يد سمو محافظ جدة، ثم التقطوا مع سموه الكريم الصور التذكارية، كما تسلم سموه من أبنائه الخريجين أنموذجاً لمصنع يعمل بالطاقة المتجددة بديلاً عن الطاقة البترولية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، فيما تسلم مدير تعليم جدة هدية تذكارية من الطلاب الخريجين وهدية مماثلة منهم لقائد المدرسة الفيصلية، وكرم سمو محافظ جدة رعاة الحفل.

.. ويتوسط سموه 77 طالباً موهوباً من الخريجين