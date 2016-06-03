كامل الوزير: السيسى يفتتح مشروع الاستزراع السمكى بكفر الشيخ أغسطس المقبل

قال اللواء أركان حرب كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح فى أغسطس المقبل، المرحلة الأولى لمشروع الاستزراع السمكي ببركة غليون بمحافظة كفر الشيخ.

وقال الوزير - في تصريحاته أمس الخميس، أثناء تفقده المشروع رفقة اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، إن المرحلة الأولى من المشروع تقع على مساحة 2719 فدانا، والمرحلة الثانية 2815 فدانا والمرحلة الثالثة 6174 فدانا، والمرحلة الرابعة 7 آلاف فدان، مشيرا إلى أنه جارٍ العمل في المرحلة الأولى، وسيتم افتتاحها قريبا، حيث تم الانتهاء حتى الآن من أكثر من 75 % من العمل.

>وأضاف الوزير، أن المشروع العملاق يوفر فرص عمل مباشرة ودائمة تصل إلى 5 آلاف فرصة عمل، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف فرصة عمل غير مباشرة، وهناك 12 شركة وطنية مصرية تعمل في المشروع، والمشروع بالكامل صديق للبيئة.

من جهته، قال اللواء أركان حرب حمدي بدين، رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية بالقوات المسلحة، إن مشروع الاستزراع السمكي ببركة غليون يضم 453 حوض سمك بحري، مساحة الحوض الواحد (50 مترا في 150 مترا)، و626 حوض سمك جمبري، مساحة الواحد (40 مترا في 40 مترا)، موضحا أنه يوجد أيضا 186 حضانا لتحصين الزريعة ورعاية الأسماك، كما أن المشروع به معمل للتفريخ لإنتاج "الزريعة" بمعدل 20 مليونا من الأسماك البحرية "البوري، الوقار، الدنيس، القاروص"، و2 مليار وحدة جمبري، وهذا بهدف وضع حد لمشكلات الصيد الجائر في البحار، ومحاربة صيد الزريعة ببحيرة البرلس.

وأشار "بدين" إلى أن المشروع يشمل مدينة صناعية سيتم الانتهاء منها قريبا، مساحتها 55 فدانا، وبها مصنع علف السمك مساحة 1518 مترا وينتج 180 ألف طن سنويا، ومصنع الفوم على مساحة 5250 مترا، ومصنع الثلج على مساحة 1900 متر، ومصنع "بروسسينج" ومعمل أبحاث ومركز تدريب لتدريب العمالة، وتدريب على تربية الزريعة، كما يوجد بها أيضا 7 عمارات سكنية للعاملين ومنطقة ترفيهية وملاعب، ومسجد .

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