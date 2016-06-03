هبوط اضطرارى لطائرة تركية بمطار القاهرة لإنقاذ حياة راكبة أثيوبية

شهد مطار القاهرة الدولى هبوط اضطرارى لطائرة تركية متجهة إلى أديس أبابا لإنقاذ حياة راكبة بعد إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وأوضح مصدر مسئول أن برج المراقبة تلقى إشارة من قائد الطائرة التركية المتجهة إلى أثيوبيا خلال عبورها الأجواء المصرية، وطالب السماح بالهبوط اضطراريًا وتواجد الفرق الطبية لإنقاذ حياة راكبة على متن الطائرة.

وأفاد المصدر أن أطقم الحجر الصحى انتقلت إلى محل هبوط الطائرة وتم تقديم الخدمة الطبية للراكبة وأقلعت الطائرة بعد توقف دام ل 50 دقيقة وعلى متنها الراكبة بعد تحسن حالتها الصحية وتلقيها العلاج اللازم.

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