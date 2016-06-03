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مصدر أمنى: حريق الهرم التهم أقدم أستوديو بمصر ومحتويات "الثقافى للسينما"

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مصدر أمنى: حريق الهرم التهم أقدم أستوديو بمصر ومحتويات "الثقافى للسينما" مصدر أمنى: حريق الهرم التهم أقدم أستوديو بمصر ومحتويات "الثقافى للسينما"
أكد مصدر أمنى أن حريق شركة للصوت و الضوء و السينما بشارع الهرم، التهم أقدم أستوديو تصوير فى مصر وهو أستوديو النحاس الذى يحوى أقدم بلتوهات و ديكورات تعود الى 100 سنة ماضية و ساهمت مواد بلاستيكية و بويات بالمكان فى انتشار الحريق بشكل سريع.

و أضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن النيران امتدت إلى الطابق الثانى للمركز الثقافى للسينما و الذى يحوى الآف المجلدات و الكتب القديمة و التهمت النيران معظمهم و قام رجال الإطفاء باقتحام المبنى و تمت عمليات محاصرة النيران لمنع وصولها لباقى أجزاء المبنى.

و أوضح المصدر أن رجال الدفاع المدنى قاموا بأستخراج 5 أتوبيسات نقل ركاب تابع لوزارة الثقافة كانت متواجدة بالمبنى تحسبا لأمتداد النيران إليها فيما أصيب خلال الحريق شخصين من أفراد الدفاع المدنى نتيجة لسقوط شجرة مشتعلة بالنيران و تم اسعافهم بالمكان.

كانت تلقت غرفة الحماية المدنية بالجيزة بلاغا من غرفة النجدة يفيد بنشوب حريق هائل بشارع الهرم وانتقل اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية والعميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء والرائد أحمد غانم و ياسر سرور وأحمد عبد النعيم ضباط الحماية المدنية والفريق المرافق له وبصحبتهم سيارات إطفاء لمحاصرة النيران من جميع الاتجاهات ومحاولة اخماد الحريق.

20 سيارة إطفاء تسيطر على حريق شركة مصر للصوت والضوء بالهرم
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مصر 365

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