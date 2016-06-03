الزراعة:921 ألف طن أسمدة متوفرة بالجمعيات لتغطية 37% من احتياجات الصيف

كشف المهندس مجدى عبد الله رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة، عن توفير 921 ألف طن أسمدة بمخازن الجمعيات الزراعية بمحافظات الجمهورية، يغطى 37% من احتياجات محاصيل الموسم الصيفى، وجارى استكمال الحصص المتفق عليه من قبل الشركات المنتجة للأسمدة، مؤكداً أن جميع المقررات السمادية متوفرة بالجمعيات الزراعية ولا يوجد أزمات ولا شكاوى من قبل المزارعين منذ بداية الموسم الجديد حتى الآن.

وأكد مجدى عبد الله فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن غرف العمليات المركزية مستمرة فى عملها، وتشرف على توزيع المقررات السمادية "اليوريا" و"النترات"، لضمان وصولها للمزارعين، والحد من التلاعب وتحجيم تجارة السوق السوداء، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة لضمان وصولها للمزارع الصغير، وتحويل كل من يثبت مخالفته إلى جهات التحقيق.

وأضاف رئيس شئون المديريات الزراعية، أن لجان المتابعة والرقابة على توزيع الأسمدة الصيفية، نجحت فى السيطرة على تجارة السوق السوداء، حيث تعمل بخطة محكمة من خلال تشكيل لجان فنية بالمحافظات، لمتابعة عمليات توزيع الأسمدة، وضبط المخالفين وتحويلهم إلى النيابة العامة لمنع تسرب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء، وعمل معاينات على أرض الواقع لمنح الفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس مجرد امتلاك الحيازة فقط، وذلك تجنباً لعمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات، وتلاشى أى من الأزمات فى نقص الأسمدة وخاصة للمحاصيل الصيفية.

ويذكر أن احتياجات المحاصيل الصيفية من الأسمدة يبلغ 2 مليون و569 ألف و11 طن أسمدة تغطى مساحات 4.3 مليون فدان تزرع بالموسم الصيفى الحالى (الذرة– القطن– الأرز– قصب السكر).

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