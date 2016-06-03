حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الجمعة 3/6/2016

برج العذراء حظك اليوم الجمعة 3/6/2016

>العذراء على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج العذراء على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لمولود برج العذراء:

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حظك اليوم برج السرطان الجمعة 3/6/2016

>السرطان على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج السرطان على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

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برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 3/6/2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهني:

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الجوزاء على الصعيد العاطفي:

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الجوزاء على الصعيد الصحى:

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التى توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

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حظك اليوم برج الجدى الجمعة 3/6/2016

>الجدى على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الجدى على الصعيد الصحي:

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توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج

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حظك اليوم برج الثور الجمعة 3/6/2016

>برج الثور على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الثور على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

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برج العقرب حظك اليوم الجمعة 3/6/2016

>برج العقرب على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج العقرب على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

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برج الدلو حظك اليوم الجمعة 3/6/2016

>برج الدلو على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الدلو على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

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برج الحوت حظك اليوم الجمعة 3/6/2016

>برج الحوت على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الحوت على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت

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برج الحمل حظك اليوم الجمعة 3/6/2016

>برج الحمل على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الحمل على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحمل

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حظك اليوم برج الأسد الجمعة 3/6/2016

>برج الأسد على الصعيد المهني:

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الأسد على الصعيد العاطفي:

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الأسد على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

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حظك اليوم الميزان ليوم الجمعة 3/6/2016

>حظك اليوم لبرج الميزان:

>حظك لبرج الميزان على الصعيد المهني:

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حظك لبرج الميزان على الصعيد العاطفي:

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حظك لبرج الميزان على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الميزان :

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حظك اليوم برج القوس الجمعة 3/6/2016

>القوس على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي

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برج القوس على الصعيد الصحي:

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توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس:

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من المحتمل أن تتلقى بعض النصائح المهنية القيمة اليوم من شخص قريب منك وإذا استمعت إليها يمكن أن يكون لها أثر إيجابى على مستقبلك، تحتاج إلى النظر بجدية فى إيجابيات وسلبيات الاتجاه الذى تأخذه حياتك المهنية، كن أكثر انصاتاً للمحيطين هذه الفترة.مجموعة من المشكلات مع شريك حياتك، يعتبر الحنين إلى الماضى وعدم القدرة على تحديد طبيعة مشاعرك حتى الآن أهم أسبابها، استمع إلى حدثك ولا تجعل نفسك عرضة للمشكلات التى ستعصف بقلبك قريباً جداً التزم بقراراتك ولن تندم عليها.حالة من التوتر وسوء التصرف تسيطر عليك، الضغوط النفسية تجعل وضعك الصحى مذبذب،تعانى من ألام القولون العصبى، وارتفاع فى ضغط الدم، وتحتاج إلى قدر كبير من الراحة حتى لا تجد نفسك غير قادر على تحمل هذه الآلام.يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش حالة من التوتر فى العمل، بسبب مشكلات بسيطة تؤثر على الأداء المهنى، وتتعامل مع شريك حياتك بشكل غريب بسبب حالة النوستالجيا التى تؤثر عليه منذ فترة طويلة، تحتاج على إعادة تحديد مواقفك تجاه عدد من الأشخاص ولا تنخدع فى مظاهر كثير من الأفراد.التظاهر بالقوة طوال الوقت أمام المقربين منك، والتعامل مع المشكلات المعقدة فى العمل بشىء من الاستهتار يزيد من حجم المشكلة ولا يعالجها، إعطاء الأشخاص قردهم الحقيقى، والتعامل مع الرؤساء بتقدير لأوامرهم فى نطاق العمل، يكسبك تعاطفهم معك وستجد عوناً منهم لحل أعتى المشكلات.مولود السرطان يعتبر عن مشاعره هى مركز الكون، ومن خلالها يصدر أحكامه على أى شىء، ويتعامل بها مع الأشخاص، لذلك يجد شريك حياة السرطان سهولة ومتعة فى التعامل معه، فقط إن قدر حجم مشاعره وأهميتها، وتعامل معها باهتمام وحكمة وتقدير لاندفاعها فى بعض الأوقات.علامات الإرهاق لن تفارق وجسك منذ فترة، تتعامل مع ساسعات يومك بشكل عكسى فالسهر طوال الليل والنوم طوال النهار، لن يعطى جسمك الفائدة الإلهية التى خلقها الله، ويترتب على ذلك مشكلات فى الناحية الغذائية ومشكلات فى التركيز وعلامات مرضية مثل الصداع المزمن وآلام العظام وضعف النظر.يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان ان يعيش فترة عصيبة هذه الأيام خاصة إنه يتعامل بشكل خاطئ مع مشكلات العمل، يجب أن تستمع إلى نصائح رؤسائك فى العمل وتعمل بها حتى تجد حلول لكثير من المشكلات، واحرص على عدم التخلى عن مشاعرك التى تتعامل بها مع الأشخاص حتى لا تفقد جزءاً كبيراً من جمال شخصيتك.أنت فى حالة ذهنية سليمة وسوف تكون قادرًا على التركيز كثيرًا فى عملك اليوم كنت قد تكون قادرًا على تحقيق أفضل الصفقات التجارية فى حياتك المهنية ولكن عدم وجود دعم من رؤسائك قد يعيقك، حاول إقناعهم بوجهة نظرك وكل الأمور سوف تسير على ما يرام.التودد إلى قلب الحبيب بعدد من الطرق المختلفة التى تبتعد عن الشكل الروتينى للعلاقات تجعل شريك حياتك منبهراً بتفانيك فى حبهن وتحتاج إلى التعامل مع شريك حياتك باهتمام أكثر من ذلك، لا تجعل المشكلات بينكم تتفاقم وتفكر بعدها كيف تصلح أخطائك.الحاجة إلى الراحة والاسترخاء ضرورة مُلحة هذه الفترة، والتخلى عن متابعة السوشيال ميديا طوال اليوم سيجنبك خطر الإصابة بإدمان الإنترنت، حاول ان تتعامل مع الإنترنت بشىء من الحذر أكثر من ذلك واستوعب غنه قد يؤثر على صحتك فى أحد الأيام.يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يعيش حالة من حالات التفكير الكثير التى تزيد من قدرته على الإبداع فى عمله، لكن قد يؤثر عليه بعض المشكلات التى تواجه فى رؤسائه فى العمل، الفترة القادمة ستشهد كثير من الترقيات والتحسن فى أحوالك المالية.الأجواء المتوترة تسيطر على طبيعة العمل هذه الفترة، عليك أن تتحلى بالمرونة والصبر ولا تنسى أن الذكاء هو الحل الوحيد الذى يساعد على التخلص من ضغوط العمل، خاصة إن كان الوقت يتطلب منك إنجاز مهام بعينها، حاول أن تكون أهدأ من ذلك.قبل أن تطلب المحبة من الآخرين عليك أن تحب نفسك، وهذا هو ما سوف تفهمه بوضوح اليوم. لقد حان الوقت للاستماع إلى الصوت الداخلى الخاص بك وتعطى لنفسك الحب والاحترام الذى يستحقونه. ثم، أنك لن تضطر إلى الخروج بحثا عن الحب. بدلا من ذلك، سوف تجلب لك ثقتك بنفسك الحب الحقيقي.حالتك الصحية جيدة، لكن الإفراط فى تناول المشروبات المنبهة يؤثر على أدائك الذهنى، وقوة تفكيرك فى العمل، الرياضة هى الحل المثل لتستعيد قوتك الذهنية والبدنية، الأطعمة الطازجة والمشروبات الطبيعية ستكون من أسرار حفاظك على قوتك البدنية.يتوقع علماء الفلك لبرج الجدى أن يعيش فترة هامة فى حياته يعانى فيها من مشكلات فى العمل، الأمور ستحل قريبًا لكن الحاجة إلى المرونة ستعطيه قدر كبير من الإنجاز وإطلاق الأفكار الجديدة التى ستوصله للترقيات سريعًا وتجعله أقرب للتولى المناصب الكبيرة.البحث عن مخرج فى الأزمات المهنية من اهم مميزات مولود الثور التى تجعله متميزاً فى مجاله، حيث تعرف جيداً طبيعة مولود الثور كيف تتعامل مع المشكلات وكيف تديرها وتخرج منها منتصرة، بعيداً عن العناد الذى يكون سيد الموقف فى كثير من الأحيان لكن التدبر فى الغالب ينتصر.حالة من حالات التوتر والقلق تسيطر عليك عند لقائك بالحبيب، بسبب إخفاء كثير عن أسرار حياتك التى دائماً ما تسبب لك مشكلات فى ظهورها لشريك حياتك، تحتاج إلى مصارحة نفسك أولاً حتى تعرف أن الكذب لن يفيدك لاحقاً، فقط التزم بالصراحة.بعض الأمراض المزمنة تزعجك من جديد خلال الأيام القليلة الماضية ولكن اليوم سوف تكتشف طريقة مرضية للتعامل مع هذه المشاكل. انتبه فقط إلى أن هذا الأسلوب سوف يستغرق وقتا طويلا ويحتاج بعض الصبر من أجل أن يكون فعالا، ولكن إذا كنت تتبع حمية صارمة، سوف تكون قادرا على التخلص من هذا الألم المزمن المؤلم إلى حد كبير.يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يعيش حالة من حالات التوتر والضغط النفسى بسبب مشكلاته المتكررة وأزماته مع شريك حياته، يحتاج على كثير من الثقة فى النفس والتعامل بشكل أكثر وضوحاً حتى تحل بعض من المشكلات.حياتك المهنية جيدة جدا فأنت شخص تعلم جيدا كيف تدير أمورك المهنية وتستفيد من امكانياتك على أكمل وجه.حياتك العاطفية مضطربة لحد كبير فلا تكن أنانيا مع شريكك وأعلم جيدًا أنه يسعى دائمًا لدعمك والوقوف بجانبك، فلا تتجاهل مجهوداته ومحاولاته، فتمسكه الدائم بك واضح بكل تصرفاته.على مواليد برج العقرب الاهتمام بصحتهم، وعليك أن تعلم أن الحالة الصحية مرتبطة بنسبة كبيرة بالحالة النفسية، فعليك أن تصفى ذهنك وتكون أكثر هدوءا وتتخلى تمامًا عن عصبيتك.يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب أن الاضطرابات ستحيطك الفترة المقبلة بنسبة أكبر على الصعيد العائلى فكن على قدر المسئولية .حياتك المهنية تسير بشكل جيد، فكن حذر ممن حولك ولا تعطى المزيد من الثقة فى من لا يستحق، عليك أن تعمل بقدر أكبر من التركيز حتى تصبح أكثر تميزا.حياتك العاطفية متوترة قليلاً فعليك أن تصلح علاقتك مع شريكك، حتى لا تطور هذه الاضطرابات وتكثر المشاكل بينكما، فكن الشخص الرومانسى الحالم الذى كان يحلم شريكك أن يجده دائمًا.الحالة الصحية لمواليد برج الدلو بها تحسن ملحوظ وستتأكد من ذلك بعد ان يعلن الطبيب الخاص بك انك أصبحت أفضل من زى قبل، لكن عليك بتناول الفواكه التى تحتوى على فيتامين c.يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو أنك قادر على كسر حاجز الملل الذى سيطر عليك الفترة الماضية، فلا تتردد فى التنزه مع أحد الأصدقاء أو الذهاب للسينما لمشاهدة فيلم جديد.إذا كنت واثقا من خبراتك وقدراتك فستتغير حياتك المهنية إلى نحو أفضل بكثير، فضع المزيد من التركيز فى التخطيط لمشروع جديد يجعلك أكثر نجاحًا.حياتك العاطفية هادئة ومستقرة لحد كبير، فعليك أن تكون حريصا لتظل حياتك كذلك دائمًا، خطط مع شريكك لقضاء سهرة ساحرة ربما فى أحد الأماكن الهادئة.على مواليد برج الحوت أن يضعوا الحالة الصحية فى أولوياتهم، فلا تتجاهل "الصحة" وتجنب تمامًا العادات السيئة التى تتمسك بها منذ فترة طويلة مثل تناول الوجبات السريعة بكميات كبيرة.يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت ان تكون أكثر صراحة ووضوح فلا تخفى ما يدور بتفكيرك حتى تتخلص من المشاكل التى تحيطك.حياتك المهنية مهددة بنسبة كبيرة هذه الفترة وخاصة بعد وجود الكثير من الاضطرابات حولك، فكن هادئ فى ردود افعالك واتخاذ قراراتك.الحياة العاطفية تأخذ من اهتمامك مساحة كبيرة، فشريكك الذى يدعمك دائما ينتظر منك المزيد من الاهتمام فلا تتجاهله.الحالة الصحية لمواليد برج الحمل مضطربة لحد كبير حيث تتجاهل دائما الاهتمام بها فعليك أن تتبع الأسس الصحية السليمة مثل غسل اليدين جيدا قبل تناول الطعام، وتأخذ قسط كافى من الراحة .يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل أن الفترة المقبلة فى حياتك يسودها الاستقرار، وعليك إلا تبرز نقاط الضعف فى شخصيتك .الإنصات إلى حديث الزملاء الأكبر منك عمرًا يفيدك جدًا، وينمى خبراتك فى مجال العمل، لا يمكن أن تعتمد على كفاءتك الشخصية طوال الوقت، فأول فوائد العمل هى اكتساب خبرات جديدة وتنمية مهارات موجودة مسبقًا، تعامل مع المهام الجديدة فى العمل على إنها اختبارات، لابد أن تثبت فيها قدراتك حتى تصل إلى أهدافك بخطوات منظمة.الذكاء والغموض وقوة الشخصية من أبرز الأشياء التى تقتحم قلب مولود الأسد بسهولة، لكن هناك صفات أهم يجب أن تتوافر فى شريك الحياة، بالإضافة إلى الذكاء من أبرزها القدرة على التعامل مع طبيعة الأسد التى تحتاج إلى مزيد من الثقة والمرونة فى التعامل حتى تتأقلم على العلاقة بشريك الحياه، وتتجنب كثير من المشكلات لن تتغلب عليها بوجود الذكاء فقط.كثير من المشكلات الصحية تواجهك فى الفترة القادمة بسبب التحامل على نفسك والاستهتار بالمشكلات الصحية القديمة، تأجيل زيارتك للطبيب تزيد من تفاقم المشكلات وتجعل الأمور معقدة ويصعب حلها، تعلم من أخطائك ولا تكررها حتى تتجنب مواجهة الأعراض المرضية.يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يعيش فترة مستقرة فى حياته، لكن يسعى أن يثبت نفسه فى مجال العمل ويطور من أدائه المهنى بتعلم أشياء جديدة، والتمركز حول صفات معينة تربطه بشريك الحياة، يقلص من فرص تطور علاقته، لذلك فإن التعرف على صفات أكثر يوطد من العلاقة ويجعلها أكثر عمقًا.هذا البرج يعانى من الازدواجية والهوائية وتقلب المزاج والمشاعر، لذلك لا داعى للتردد أن الانصات لهذه الصفات التى لا تجلب له سواء المشاكل خاصة فى العمل والتركيز هو المطلوب طوال الفترة السابقة.الحياة العاطفية ستشكل عامل ضغط على أبناء هذا البرج وستقودهم إلى مشاكل نفسية كبيرة لذلك يفضل أن يهدأوا قليلا ويأخذوا إجازة من الحب ينفصلون عن حبيبهم فترة قليلة حتى يضمنوا أن كل قراراتهم ستكون صحيحة.الحياة الصحية ستؤثر عليهم سلبا فى هذه الفترة، وذلك بسبب الضغوط التى سيتعرضون لها فى مجال عملهم، فمن الممكن أن يعانون من بعض الأعراض العصبية مثل الصداع لكن لا داعى للقلق فهى مجرد أعراض زائلة.مشاكل عديدة سيتعرض لها أبناء هذا البرج على مستوى الحياة العملية بسبب تقلب مزاجهم وهكذا الحب سيسير على هذا المنوال ويجب ان يراعوا تعليمات الأطباء.بداية مبشرة فى مجال عملك، تلتقى ببعض الأشخاص الذين يجيدون التعامل مع طبيعتك الذكية التى لا تقبل التحدى فى المجالات العملية، فإما أن تكون أو لا تكون، لكن الاعتماد على القدرات الفردية فقط لن يجدى فى هذه الفترة، خاصة أن عليك إثبات نفسك حتى تكسب ثقة رؤسائك فيك، وتمضى هذه الفترة بنجاح.تحتاج إلى كثير من التركيز فى قراراتك مع شريك حياتك، فالتردد لا يولد إلا مزيداً من الفجوات والمشكلات التى تنشب بينك وبين الحبيب بسبب اعتقاده إنك غير قادر على تقييم مشاعرك تجاهه، حاول أن تتخلص من بعض الصفات التى تسبب مصدر إزعاج لعلاقتكم مثل الغموض الذى يسيطر على شخصيتك فى كثير من الأحيان.وعكة صحية خفيفة بسبب تقلب الأحوال الجوية، من المفضل فى هذه الأيام من السنة أن تتعرف على درجات الحرارة مسبقاً قبل أن تحدد الملابس التى ترتديها، حتى تستطيع أن تتعامل بمرونة مع هذه التقلبات وتتجنب مشكلاتها.يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن يعيش فترة هادئة فى مجال العمل خاصة أن لديه مهارات فردية كثيرة، لكن لابد أن يستخدمها بجانب الاستفادة من خبرات الموجودين فى محيط العمل، ولا تنسى أن التردد يشغل حيز كبير من تفكيرك ويجعل مشكلاتك مع شريك حياتك أكثر تعقيداً.